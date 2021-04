Coronavirus, nel Regno Unito tutti gli over 50 hanno ricevuto una dose. In Slovenia nessun limite di età per AstraZeneca

In anticipo di due giorni, il governo britannico festeggia il raggiungimento della copertura vaccinale per tutte le persone sopra i 50 anni, circa 32 milioni di persone. La Slovenia ha abolito ogni restrizione nella somministrazione del vaccino di Oxford, eccetto per i malati cronici

REGNO UNITO

EPA/NEIL HALL | Tornano i clienti dei pub all’aperto a Londra

Tutti gli over 50 britannici hanno ricevuto una dose di vaccino

Nel Regno Unito tutte le persone sopra i 50 anni hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid. Nel giorno in cui hanno riaperto diverse attività all’aperto, tra cui i pub presi d’assalto sin dalla mattina di ieri 12 aprile, il governo festeggia il raggiungimento in anticipo dell’obiettivo di copertura sugli over 50, oltre che sui soggetti più a rischio, due giorni prima del previsto. «Abbiamo raggiunto una tappa estremamente significativa nel nostro programma di vaccinazione – ha detto il premier Boris Johnson – offrendo vaccini a tutti coloro che si trovano nei nove gruppi ad alto rischio». Si tratta di oltre 32 milioni di persone, su 66 milioni di abitanti, 7,2 milioni quelle che hanno ricevuto anche la seconda dose. Il piano vaccinale britannico prosegue ora con i richiami per gli adulti e le prime dosi per le altre fasce di età, puntando a coprire tutta la popolazione adulta entro luglio.

SLOVENIA

EPA/IGOR KUPLJENIK | Un’anziana in Slovenia riceve una dose del vaccino anti Covid

Abolite tutte le restrizioni al vaccino di Oxford

Il vaccino prodotto da AstraZeneca in Slovenia sarà somministrato a tutte le fasce di età. Le autorità sanitarie nazionali hanno eliminato ogni restrizione sul prodotto di Oxford, ad eccezione delle persone con malattie croniche. È l’unico caso nell’Unione europea, dopo che l’Ema nell’ultimo chiarimento sulla sicurezza del vaccino aveva delegato ai singoli Paesi la scelta su quali limitazioni imporre per la somministrazione. Finora in Slovenia, dove quasi il 15% della popolazione ha ricevuto la prima dose, il vaccino di AstraZeneca era stato fatto a persone tra i 60 e i 65, così come avviene in buona parte dei Paesi europei. Ultima a decidere di limitarlo agli over 60 è stata l’Irlanda, mentre in Italia il vaccino di Oxford viene somministrato sopra i 60 anni ma fino ai 79.

