Regno Unito sempre più fuori dal lockdown: folla davanti ai pub nel primo giorno di apertura – Il video

A Londra e in tutto il Regno Unito scatta la fase due della cosiddetta Road Map, il piano di riapertura graduale delle attività non essenziali. Dopo il successo della campagna vaccinale anti Covid, infatti, il governo di Boris Johnson ha avuto una diminuzione radicale dei contagi e dei morti, così come dei ricoverati in terapia intensiva. Saracinesche aperte per negozi e pub, sebbene con il limite del servizio all’aperto. Riaperti anche parrucchieri, barbieri e centri estetici, così come le palestre e i centri sportivi.

Video: Ansa

