Coronavirus, leggero calo nei decessi: sono 481 (ieri 501). 232 gli ingressi in terapia intensiva (ieri 244)

Il bollettino del 2 aprile

Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 481 i decessi per Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In leggero calo rispetto a ieri quando erano stati 501 (il giorno prima 467). Sono 21.932 invece i nuovi positivi registrati, contro i 23.649 di ieri. La Lombardia registra l’aumento più significativo (3.941) seguita dalla Campania (2.057) e dalla Puglia (2.044). Attualmente le persone positive al virus in Italia sono 565.295.

La situazione negli ospedali

Sono 232 invece i nuovi ingressi in terapia intensiva, 12 di meno rispetto a ieri quando erano stati 244, per un totale di 3.704 persone ricoverate in rianimazione. I pazienti ricoverati con sintomi ad oggi sono 28.704 (-245 da ieri) mentre i pazienti in isolamento domiciliare 532.887. Aumentano i guariti e i dimessi: +19.620 in un giorno.

Tamponi e tasso di positività

Sono 331.154 i tamponi analizzati da ieri, in calo rispetto a ieri quando erano stati 356.085. Il tasso di positività rimane stabile a quota 6,6%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: