Coronavirus, negli Usa Moderna avrà 15 dosi per fiala, Fauci: «AstraZeneca può non servire». In Francia via libera ai viaggi tra regioni anche in lockdown

USA

EPA/IAN LANGSDON | Confezioni del vaccino anti Covid prodotto da Moderna

AstraZeneca potrebbe non essere necessario negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti potrebbe non aver bisogno del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. In attesa che la Fda si esprima sull’autorizzazione in emergenza del vaccino, l’infettivologo Anthony Fauci ha spiegato che gli Stati Uniti hanno già sufficienti contratti con le case farmaceutiche per vaccinare l’intera popolazione, anche nell’eventualità che siano necessari richiami in autunno. Fauci ha quindi detto che il ricorso ad AstraZeneca non è ancora escluso: «Ma la mia sensazione generale è che, visti i contratti che abbiamo con un certo numero di aziende, abbiamo abbastanza vaccini senza invocare AstraZeneca».

A spingere ulteriormente la campagna di vaccinazione americana è poi arrivata la decisione della Fda che ha autorizzato Moderna a riempire di più le proprie fiale. La casa farmaceutica si è impegnata a fornire 200 milioni di dosi entro la fine di maggio, e 300 milioni entro la fine di luglio. Con il via libera dell’agenzia federale del farmaco Usa, Moderna potrà riempire le fiale del 50% in più, passando da 10 a 15 dosi.

FRANCIA

EPA/IAN LANGSDON | Un passante cammina davanti alla Torre Eiffel a Parigi durante il lockdown

In Francia il lockdown chiude le scuole ma permette i viaggi per Pasqua

In vista del weekend pasquale che la Francia si prepara a trascorrere di nuovo in lockdown, il premier Jean Castex ha spiegato all’Assemblea nazionale che tra le nuove misure restrittive è previsto anche il divieto di consumare alcolici nei parchi e in ogni luogo pubblico all’aperto. L’annuncio del nuovo lockdown dello scorso mercoledì da parte del presidente Emmanuel Macron è stato accolto in Francia da un misto di rassegnazione e rabbia, scrive l’agenzia Afp, anche per alcune misure apparse contraddittorie. Da un lato il governo francese dice di impegnarsi a scoraggiare gli assembramenti con oltre sei persone e di chiudere la scuole fino a metà maggio. Dall’altro non si è spinto a chiedere ai francesi di limitare le uscite da casa, autorizzando gli spostamenti tra le regioni anche durante il weekend festivo di Pasqua.

