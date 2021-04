Usa, morto uno dei due agenti travolti da un’auto vicino a Capitol Hill. Ucciso l’uomo che era alla guida del mezzo

Nuove cattive notizie da Capitol Hill dove due agenti sono rimasti travolti da un auto vicino alla sede del Congresso. Fonti riportate dalla Cnn, parlano di un accoltellamento, dopo il quale una delle due guardie investite sarebbe rimasta uccisa. Gli agenti sono stati immediatamente ricoverati in ospedale mentre per il conducente dell’auto sembra non esserci stato scampo. Sarebbe morto raggiunto dai colpi di pistola sparati dalle guardie presenti davanti al Campidoglio. Secondo una prima ricostruzione l’auto si sarebbe schiantata contro una delle barriere di cui è dotata l’area di protezione di Capitol Hill. Dopo essere sceso dal veicolo, con un coltello in mano, l’uomo alla guida sarebbe stato al centro dello scontro a fuoco che gli ha dato la morte. Nell’area da subito isolata, è intervenuta anche la Guardia nazionale mentre l’Fbi sta collaborando con la polizia nella gestione del caso. L’incidente non sembra essere legato al terrorismo.

Leggi anche: