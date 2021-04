Brescia, lanciate due bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale. Colpita la mensa degli operatori

A prendere fuoco è stata una delle tensostrutture adibita a mensa per gli addetti ai lavori. Non conteneva materiale sanitario

All’alba di oggi, 3 aprile, due bottiglie incendiarie sono state lanciate contro il centro tamponi e vaccini anti Covid di via Morelli a Brescia. I Vigili del Fuoco si sono recati immediatamente sul posto. Al momento non si registrano feriti, ma le autorità stanno ancora quantificando i danni. Le indagini sono affidate ai Carabinieri e alla Polizia Locale: le forze dell’ordine stanno provando a ricostruire quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza installate nell’area intorno all’hub.

Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, ad essere stata incendiata è la tensostruttura che ospita una sala mensa per gli operatori. Non conteneva materiale sanitario di alcun genere. Delle due bottiglie, solo una sarebbe andata a segno: l’altra, spiega il quotidiano locale, sarebbe caduta a terra senza arrivare a colpire alcuna delle tensostrutture. Il centro era stato realizzato con i fondi della raccolta #AiutiAmoBrescia, partita durante la scorsa primavera. Come riportato sul sito, al 9 marzo 2021 la campagna ha messo insieme un totale di 18.855.851,36 euro.

