Coronavirus, in Veneto 17 decessi nelle ultime 24 ore. Tornano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva

In Veneto, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 649 nuovi casi di contagio da Coronavirus per un totale di 389.435 positivi dall’inizio della pandemia. Sono 17 i decessi; il totale delle vittime si attesta così a 10.755 unità. I pazienti ricoverati con sintomi, negli ospedali della Regione, sono 1.935, in calo di 3 unità rispetto al bilancio di ieri. Invece si registra un aumento (+5) per quanto riguarda le terapie intensive, dopo il calo di ieri, con 302 posti letto occupati.

L’andamento della campagna vaccinale

Sul fronte della campagna vaccinale, le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 274.393, pari al 5,6% della popolazione, mentre 710.156 è il totale delle prime somministrazioni, pari al 14,6%. Nel dettaglio, il 74,4% della popolazione sopra gli 80 anni ha ricevuto almeno una somministrazione del vaccino. In totale, le dosi somministrate sono 984.549, l’86,7% delle forniture totali.

