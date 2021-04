Covid, il generale Figliuolo visita l’hub di Bologna: «Nessun problema col vaccino AstraZeneca» – Il video

Il commissario straordinario in visita al polo vaccinale bolognese insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio

Il generale Francesco Paolo Figliuolo oggi ha visitato, insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l’hub vaccinale alla fiera di Bologna. Durante la visita, il commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Covid ha parlato anche del vaccino di AstraZeneca. «Voglio sottolineare che non c’è nessun problema con il vaccino prodotto AstraZeneca. Riaffermare che l’Ema ha garantito sulla sua sicurezza. L’autorità regolatoria italiana», ha concluso il generale, «ha solo dato una raccomandazione d’auspicio sull’utilizzo per gli over-60, prendendo spunto dai paesi vicini».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

