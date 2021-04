Coronavirus, per la Fda Pfizer e Moderna proteggono per almeno 9 mesi. Anche il Sudafrica ferma J&J, dopo aver rinunciato ad AstraZeneca

Nel giorno dello stop temporaneo di J&J negli Usa, Pfizer ha annunciato di aver aumentato del 10% la produzione americana con la consegna anticipata di 300 milioni di dosi. In Sudafrica seguono la decisione degli Stati Uniti, in attesa di verifiche sul farmaco di Janssen

I vaccini di Pfizer e Moderna mantengono alta protezione per almeno nove mesi

La protezione dei vaccini anti Covid prodotti da Pfizer e Moderna potrebbero proteggere almeno per nove mesi dalla somministrazione. Nel giorno dello stop temporaneo a Johnson&Johnson per i sei casi sospetti di coaguli negli Stati Uniti, il direttore delle ricerche delle analisi biologiche della Fda, Peter Marks, ha chiarito che i due vaccini basati sulla tecnologia mRna hanno dimostrato una capacità di proteggere dalla malattia per un tempo maggiore rispetto a quanto dichiarato dalle stesse aziende: «Noi crediamo che la durata sia di nove e continueremo a studiare questa ipotesi. Ogni mese che passa accumuliamo più dati e certezze».

La società Moderna ieri, 13 aprile, ha confermato che l’analisi dei dati sulla protezione del proprio vaccino ha dimostrato una protezione di oltre il 90% dopo sei mesi, di circa il 95% contro le forme più gravi della malattia. E mentre anche gli Stati Uniti fanno i conti con possibili intoppi nella disponibilità delle dosi dopo lo stop di J&J, Pfizer ha annunciato di aver aumentato la produzione americana del 10%. In un tweet l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha detto che l’azienda fornirà 300 milioni di dosi due settimane prima del previsto.

Anche il Sudafrica ferma J&J

Anche il governo del Sudafrica ha deciso di sospendere temporaneamente l’uso del vaccino di Johnson&Johnson, dopo la decisione di ieri della Fda negli Stati Uniti. Pur non essendo ancora emersi casi sospetti nel Paese, il ministro della Salute sudafricano, Zweli Mkhize, ha detto che la decisione della Fda: «Non può essere presa alla leggera. Sulla base dei consigli dei nostri scienziati – ha aggiunto – abbiamo deciso di sospendere volontariamente l’uso di J&J fino a quando la relazione causale tra lo sviluppo di coaguli e il vaccino non sarà sufficientemente analizzata».

Il Sudafrica è il Paese africano più colpito dalla pandemia, soprattutto dopo la seconda ondata legata alla variante locale. Il piano di vaccinazione nazionale aveva previsto l’uso di J&J per gli operatori sanitari, dopo aver rinunciato all’uso di AstraZeneca, che inizialmente rappresentava il principale vaccino del piano sudafricano, salvo poi dimostrarsi poco efficace contro la variante. Entro fine aprile il Sudafrica attende 31 milioni di dosi da Johnson&Johnson, indispensabili per proseguire con le somministrazioni.

