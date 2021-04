Coronavirus, 380 decessi in 24 ore. Aumenta ancora il tasso di positività: 5,3% (ieri 4,8%)

Sono 510.023 le persone che hanno un’infezione da Covid-19 ancora in corso. Leggero calo nei nuovi ingressi in terapia intensiva: 211 nell’ultima giornata, cinque in meno rispetto a ieri

Il bollettino del 15 aprile

Sono 16.974 i casi di Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore: numero superiore rispetto ai 16.168 contagi segnalati ieri, 14 aprile. Il totale delle positività registrate, dall’inizio del monitoraggio, ha raggiunto la cifra di 3.826.156. Cala il dato relativo alle vittime: il 15 aprile, sono morte 380 persone, mentre il giorno precedente le vittime erano state 469. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, sono deceduti 115.937 cittadini residenti nel Paese: lo si apprende dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

La situazione negli ospedali

Attualmente, sono 510.023 le persone con un’infezione da Covid-19 in corso. Di queste, 25.587 sono ricoverate nei reparti ordinari (ieri i pazienti con sintomi meno gravi erano 26.369), 3.417 si trovano in terapia intensiva (il giorno precedente i posti letto occupati in rianimazione erano 3.490). I nuovi ingressi in terapia intensiva registrati oggi ammontano a 211, dato più basso rispetto ai 216 del 14 aprile. Da febbraio 2020 a oggi, invece, hanno superato la Covid-19 un totale di 3.200.196 cittadini.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 319.633 tamponi analizzati, quantità in decremento rispetto ai 334.766 eseguiti il giorno precedente. Complessivamente, nel Paese, sono stati somministrati 54.204.89 test. Il tasso di positività di oggi si attesta al 5,3%, inferiore rispetto al 4,8% registrato ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

