Salvini: «Agli autonomi tutti i soldi del decreto Imprese. Le dimissioni di Speranza? Il tempo è galantuomo» – Il video

Il segretario della Lega: «Sulla base dei dati scientifici che arriveranno domani, se la situazione è migliorata in metà Paese, allora in metà del Paese si deve riaprire»

«Oggi pomeriggio chiederemo che tutti i soldi del decreto Imprese siano destinati al lavoro autonomo, ai commercianti e alle partite Iva sulla base delle perdite legate al Covid». A ridosso dell’inizio del Consiglio dei ministri, il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: «Chiediamo di calcolare tutto ciò che non è stato incassato dalle imprese al netto delle spese fisse, come affitto e bollette», ha detto Salvini. «Sulla base dei dati scientifici che arriveranno domani, se la situazione è migliorata in metà Paese, allora in metà del Paese si deve riaprire e tornare a lavorare». Quanto al ministro della Salute Roberto Speranza, che è intervenuto questa mattina alla Camera per fare il punto sulle misure di contrasto alla pandemia, il leader del Carroccio ha commentato le insistenti voci di richieste di dimissioni: «Andiamo avanti nell’interesse degli italiani, se poi qualcuno ha sbagliato il tempo sarà galantuomo e gli italiano lo sapranno».

Video: Ansa

