La gaffe al Parlamento estone: chiamano il deputato in smartworking, lui è a casa a svapare ascoltando musica – Il video

Sigaretta e musica ad alto volume durante la seduta parlamentare. È successo in Estonia, all’interno dell’aula del Riigikogu, il parlamento del Paese che affaccia sul Baltico. Nella seduta, infatti, si discuteva di cambiamento climatico, una questione cruciale anche per l’agenda politica di Tallin, quando al momento del suo intervento, il deputato del partito cristiano conservatore Isamaa, Tarmo Kruusimäe, si è collegato in streaming mostrandosi al letto, intento a fumare una sigaretta elettronica e ad ascoltare musica ad alto volume.

Video: Twitter/@adamrangpr

