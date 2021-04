Caso Open Arms, è il giorno della scelta. Oggi a Palermo si decide sul rinvio a giudizio di Matteo Salvini

Altra udienza siciliana per Matteo Salvini, stavolta a Palermo per il caso Open Arms. Qui però, a differenza di Catania con il caso Gregoretti, la procura spinge per riconoscere i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il gup Lorenzo Jannelli è chiamato oggi, 17 aprile, a decidere se rinviare o meno a giudizio Salvini per aver tenuto in mezzo al mare per 6 giorni 147 migranti salvati dall’Ong spagnola nell’agosto 2019. A contestare la difesa dell’ex ministro dell’Interno sono il capo d’ufficio Francesco Lo Voi, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara.

A chiedere il rinvio a giudizio ci sono anche 23 parti civili: 9 migranti, 12 associazioni (fra cui Open Arms, Emergency, Arci, Legambiente, Giuristi Democratici) e 2 comuni (Palermo e Barcellona). Il 15 aprile il segretario della Lega ha recapitato al giudice per le udienze preliminari oltre 100 pagine di memoria difensiva, ma per la procura «la questione è tutta amministrativa e non politica» e «c’è materia da approfondire in un processo». I pm fanno riferimento anche al Comitato Onu per i diritti umani, che a gennaio 2021 ha condannato l’Italia per «essere intervenuta in ritardo per soccorrere un’imbarcazione che addirittura non si trovava all’interno delle nostre acque territoriali».

La difesa di Salvini

La tesi principale della difesa ruota attorno al fatto che ad agosto 2019 «non c’era alcun obbligo di indicazione del porto sicuro con la pendenza delle trattative in sede europea ai fini della redistribuzione dei migranti» (il riferimento è al successivo accordo di Malta, ndr). Secondo la difesa, infatti, la responsabilità era in capo alla Spagna, paese di bandiera della nave. «La nave Open Arms – si legge ancora – ormeggiata a poca distanza dal porto di Lampedusa, costituiva un luogo adeguato (non per Emergency, ndr) in relazione alle esigenze di sicurezza e alle necessità primarie dei migranti, in attesa del trasporto presso la destinazione successiva o finale una volta concluse le trattative avviate dal governo italiano».

Nella memoria difensiva ha puntato inoltre sulla corresponsabilità del governo: l’ex vicepremier ha scritto che la lettera scritta all’epoca da Conte a Salvini per sollecitare l’assistenza dei migranti fragili era frutto di una crisi di governo ormai in atto e quindi «manifestamente pretestuosa». «Lo scambio – continua il testo – deve essere letto alla luce del contesto politico dell’epoca, caratterizzato dalle forti tensioni – sottolinea il documento – derivanti dalla ormai definitiva crisi di governo».

Immagine di copertina: ANSA/Mourad Balti Touati

Leggi anche: