Secondo il portale Worldometer, in tutto il mondo il numero dei decessi legati al Covid ha superato i tre milioni. I contagi in tutto sono oltre 140 milioni. A San Paolo, in Brasile, si fanno i turni notturni nei cimiteri

BRASILE

EPA/SEBASTIAO MOREIRA | Proteste dei medici brasiliani a San Paolo

A San Paolo sono iniziati i doppi turni nei cimiteri

In un giorno 3.305 morti e 85.774 nuovi casi di Coronavirus, su una popolazione di 211 milioni di abitanti. L’epidemia in Brasile continua ad avanzare e sembra difficile riuscire a porre un freno. Il sindaco di San Paolo, la città con più abitanti di tutto il Paese, ha deciso di modificare le disposizioni sui cimiteri. Per scavare le 600 tombe al giorno necessarie per seppellire tutti i morti gli addetti ai cimiteri comunali dovranno lavorare anche di notte.

Il governo del Paese ha poi chiesto a tutte le donne di rimandare ogni gravidanza. Almeno fino a quando l’epidemia non sarà passata del tutto. A dirlo Raphael Parente, funzionario del ministero della Salute: «Se è possibile, ritardate un po’ la gravidanza fino a un momento migliore. Stiamo vedendo che questa nuova variante del virus agisce in modo più aggressivo nelle donne in gravidanza».

CANADA

EPA/ANDRE PICHETTE | Polizia federale in Quebec, Canada

La provincia più popolosa del Canada si chiude per ridurre i contagi

Il governatore dell’Ontario, in Canada, Doug Ford ha spiegato che la provincia è in «affanno», ma se «insistiamo e restiamo con i nervi saldi, possiamo ribaltare la situazione. Siamo a terra, ma non sconfitti». La situazione dei contagi non accenna a migliorare, anzi solo ieri sono stati registrati 4.812 nuovi positivi al virus e 25 decessi, tutto in uno stato che conta 14 milioni di abitanti. Per questo Ford ha deciso di estendere il lockdown fino al 19 maggio e ha chiesto a tutti gli abitanti di uscire di casa solo per motivi assolutamente necessari. La multa per i trasgressori è di 750 dollari canadesi, esattamente 500 euro. Chiusi anche i confini con Quebec e Manitoba.

Leggi anche: