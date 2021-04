FRANCIA

EPA/IAN LANGSDON | Parigi, marzo 2021

Parigi è preoccupata del virus proveniente dal Sud America

Ad riportarlo è l’agenzia di stampa Reuters. Nei giorni scorsi la Francia aveva già sospeso tutti i voli che andavano o arrivavano in Brasile. Il motivo è chiaro. Il Paese in queste settimane è travolto dalla variante del Coronavirus che è stata identificata in questi territori e l’arrivo di passeggeri potenzialmente contagiati rischia di minare un ritorno alla normalità che sembra un po’ più vicino. Il blocco dei voli andrà avanti fino al 23 aprile, dal 24 aprile solo le persone che risiedono in Francia o che hanno un passaporto europeo potranno imbarcarsi per il Brasile.

In ogni caso, il governo ha deciso di imporre 10 giorni di quarantena a chiunque arrivi da questo Paese. E non solo. L’obiettivo del governo è quello di estendere questo obbligo anche a chi arriva da Argentina, Cile, Sudafrica e Guinea Francese. Tutti territori in cui è ancora alto il rischio di trovare varianti del Coronavirus.

REGNO UNITO

La cavalcata dei vaccini inglesi. E intanto i dati sui decessi continuano a scendere

Nel Regno Unito quasi metà della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Secono il portale Our World in Data il governo guidato da Boris Johnson è uno dei più efficenti nella campagna vaccinale. Il 47,98% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, negli Stati Uniti questa percentuale arriva al 38,2%, in Germania sfiora il 19% mentre in Italia si ferma al 17%. Nelle ultime 24 ore in tutto il Regno Unito sono state distribuite 600 mila dosi di vaccino. Di queste 119.306 rappresentavano la prima dose e 485.421 la seconda. Nell’ultima settimana il numero dei decessi è stato più basso del 29% rispetto alla settimana precedente.

Leggi anche: