Coronavirus, scene di vita ordinaria a Tel Aviv: in Israele all’aperto tutti senza mascherina – Il video

Israele torna a (ri)vivere ore di normalità. Da Tel Aviv arrivano immagini di persone che si godono una passeggiata al sole, in città o al mare, di ragazzi in gruppo che si divertono, tutti senza indossare la mascherina contro il Coronavirus. L’obbligo di utilizzarla è rimasto solo per la permanenza nei luoghi chiusi. Nel Paese, le restrizioni anti-Covid sono state allentate grazie all’andamento della campagna vaccinale, che ha registrato la somministrazione di due dosi per il 57 per cento della popolazione.

Video: Ansa

