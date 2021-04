Coronavirus, l’Austria riapre a metà maggio bar e teatri: via il coprifuoco. Il Cile userà AstraZeneca solo per gli uomini

AUSTRIA

EPA/FILIP SINGER | Controlli al confine tra Austria e Germania

L’Austria riapre da metà maggio senza coprifuoco

L’Austria si prepara a uscire da un lungo periodo di lockdown con un piano di allentamento delle misure anti Covid che entrerà nel vivo a partire dal 19 maggio. Il governo di Sebastian Kurz ha annunciato che dalla metà del prossimo mese potranno riaprire ristoranti, hotel, e teatri. Attività che sono state sottoposte a rigide chiusure da oltre cinque mesi. Ottimista lo stesso premier Kurz, che solo una settimana fa parlava di una situazione pandemica «solida» e che ora conferma le riaperture con un piano di gradualità: «La luce alla fine del tunnel sta diventando più intensa», ha detto ieri 23 aprile. Secondo l’agenzia Reuters, nel programma di uscita dal lockdown austriaco è previsto anche l’abbandono del coprifuoco. Resterà però la limitazione per tutti gli incontri a massimo quattro adulti in vigore dalle 22 alle 5 del mattino.

CILE

EPA/CHILE PRESIDENCY | Il presidente del Cile Sebastian Pinera riceve la seconda dose del vaccino Sinovac

Il governo cileno limita AstraZeneca agli uomini maggiorenni

Il governo del Cile hanno stabilito che il vaccino AstraZeneca sarà somministrato solo agli uomini. Ieri 23 aprile, l’agenzia del farmaco europea aveva ribadito che il vaccino di Oxford può essere somministrato a tutti senza limiti di età, lasciando comunque la decisione su eventuali limiti ai Paesi membri dell’Ue, che tendenzialmente stanno sfruttando il vaccino per gli over 60. Una linea indicata la scorsa settimana anche dall’Istituto di sanità pubblica del Cile, che aveva consigliato l’uso di AstraZeneca per le donne sopra i 55 anni e per tutti gli uomini maggiorenni. Il Cile sta per ricevere la prima consegna del vaccino AstraZeneca, dopo aver cominciato a vaccinare la popolazione con il prodotto cinese Sinovac.

