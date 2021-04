Breve guida alla notte degli Oscar 2021: come vederla e cosa c’è da sapere

Tutto è pronto al Dolby Theatre di Los Angeles per la 93esima edizione degli Oscar. La cerimonia vera e propria prenderà il via alle ore 2:00 (ora italiana) questa notte – tra il 25 e il 26 aprile – ma si potrà iniziare a seguire il pre-show e il tradizionale red carpet a partire dalla mezzanotte, anche in Italia. Come nelle passate edizioni, non ci sarà solo un unico presentatore o presentatrice, ma star del mondo cinematografico e dello showbiz. Tuttavia, a causa della pandemia da Coronavirus, secondo il nuovo regolamento dell’Academy, saranno presenti solo i presentatori e i candidati alla statuetta.

Chi condurrà lo show

Al momento, le star confermate sono: Brad Pitt, Harrison Ford, Zendaya, Laura Dern, Regina King, Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Reese Witherspoon, Angela Bassett, Renee Zellweger, Halle Berry, Don Cheadle e il regista Bong Joon-ho, vincitore dei premi per le categorie Miglior film e Miglior regista nel 2020 con Parasite. Ma non sono escluse ulteriori sorprese.

Gli italiani in nomination per la statuetta

In questa 93esima edizione degli Oscar, l’Italia concorrerà per la vittoria in due categorie. Laura Pausini, già vincitrice del Golden globe con Seen / Io sì, è in nomination con lo stesso brano nella categoria Miglior canzone. La seconda nomination italiana è per la categoria Migliori costumi, dove il Pinocchio di Matteo Garrone proverà a vincere l’ambita statuetta.

Come seguire gli Oscar 2021 in tv e in streaming

Dall’Italia sarà possibile seguire la diretta degli Oscar 2021 su Sky. Il red carpet e il pre-show andranno in onda a partire dalle 00:15 sul canale 3030 di Sky Cinema Oscar. La cerimonia vera e propria, però, verrà trasmessa anche sia sul canale 108 (Sky Uno). E per chi non dovesse avere un abbonamento a Sky? Nessun problema. Sarà possibile seguire l’intera cerimonia in chiaro a partire dalle 00:15 su TV8. Sarà possibile seguire la nottata anche in streaming o su SkyGo o NowTv.

Tutte le nomination

Miglior film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior regia

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Una donna promettente

Miglior attrice protagonista

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova, Borat Seguito di film cinema

Glenn Close, Elegia americana

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Youn Yuh-jung, Minari

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Miglior film straniero

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegoniva)

Another Round (Danimarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Miglior film d’animazione

Onward

Over the Moon

A Shaun Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Miglior corto d’animazione

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Miglior sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior sceneggiatura non originale

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Miglior colonna sonora originale

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Soul

Miglior canzone originale

Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (Il processo ai Chicago 7)

Húsavík (Eurovision Song Contest)

Io Sì (Seen) (La vita davanti a sé)

Speak Now (One Night in Miami)

Miglior montaggio

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior fotografia

Judas and the Black Messiah

Mank

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Miglior scenografia

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Notizie dal mondo

Tenet

Migliori costumi

Emma

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Mulan

Pinocchio

Miglior effetti speciali

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Miglior trucco

Emma

Elegia americana

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Miglior sonoro

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Sound of Metal

Soul

Miglior cortometraggio

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Miglior corto documentario

Colette

A Concierto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Miglior documentario

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

MY Octopus Teacher

Time

