Ambra contro i furbetti del vaccino, la polemica Fedez-Salvini, lo show di Chadia: gli highlights del Concertone del Primo Maggio

È cominciato alle 16.30 il Concerto del Primo Maggio 2021, in onda su Rai 3. Proseguirà fino alle 19 per poi riprendere, dopo una pausa di un’ora, fino a mezzanotte. Nella prima parte del Concertone la conduttrice Ambra Angiolini ha criticato i furbetti del vaccino anti-Covid: «L’unica variante che non si potrà curare è la variante dei furbetti», ha detto. Poi Chadia Rodriguez, dopo aver cantato “Bella così” con Federica Carta e dopo il siparietto con Lillo, ha tuonato: «Libera l’amore. Essere liberi di amare chi vogliamo e quando vogliamo». E, a quel punto, è rimasta sul palco con il seno coperto da due adesivi arcobaleno.

Botta e risposta tra Fedez e Salvini

Sullo sfondo, la polemica tra Fedez e Matteo Salvini, che sui social ha criticato il costo dell’evento: «Io vado al concerto gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno – ha replicato Fedez -. Sul palco vorrei esprimermi da uomo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro».

Tutto nasce, stando alle ultime indiscrezioni, dall’invito della direzione di Rai3 a smussare i contenuti del discorso di Fedez da portare in tv, soprattutto nella parte relativa all’ostruzionismo che la Lega sta facendo nei confronti del ddl Zan in Senato. «Se Fedez ci attacca, la Rai non paghi i sindacati», è stata la nota preventiva del Carroccio. Non si sa ancora cosa farà (e dirà) Fedez sul palco.

Quando e dove vedere il Concertone

Il Concertone quest’anno ha come slogan «L’Italia si cura con il lavoro» e si tiene nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sei ore di musica, non più quindi in Piazza San Giovanni causa Covid, con artisti come Noel Gallagher, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Fedez, Piero Pelù, Madame e tanti altri. Alla conduzione Stefano Fresi e Ambra Angiolini, con la partecipazione di Lillo (Pasquale Petrolo). Cominciato alle 16.30, in diretta su Rai 3, si fermerà temporaneamente alle 19 per poi riprendere alle 20 e concludersi a mezzanotte.

Foto in copertina: ANSA

Leggi anche: