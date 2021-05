Coronavirus, in Veneto 20 decessi e 914 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Calano le terapie intensive

In Veneto sono 914 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi da inizio pandemia si attesta a quota 412.813. La Regione ha conteggiato, inoltre, 20 decessi. Sono quindi 11.350 le vittime segnalate. Gli attualmente positivi sono 21.776, 116 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali scende il numeri di pazienti ricoverati nei reparti ordinari: sono 1.217 (-65). Quelli in terapia intensiva sono 188 (-3).

