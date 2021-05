Helen Mirren smorza le polemiche su La vacinada: «Zalone elegante e divertente, un onore lavorare con lui»

«Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia tata una risposta così forte al nostro lavoro insieme». L’attrice premio Oscar Helen Mirren pone fine alle polemiche che si sono susseguite nei giorni successivi alla diffusione del video di La vacinada, ultimo brano di Checco Zalone in cui ha interpretato una donna “pugliese d’adozione”. L’ultimo video di Zalone era incentrato sull’importanza dei vaccini, ma la partecipazione dell’attrice aveva sollevato dubbi sulla possibilità che il filmato potesse essere offensivo per le donne o, peggio, girato dall’attrice senza consapevolezza. «Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega Checco Zalone mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino», ha ribadito Mirren sulla vicenda.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Leggi anche: