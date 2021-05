«Lavori poco, sei sempre in tv». «Ma vai a f******»: Bassetti perde le staffe in diretta con Antonella Boralevi – Il video

L’infettivologo replica alla scrittrice: «Si deve vergognare. Da quando la vedo in televisione sento solo cretinate»

«Lavora poco perché sta molto in televisione»: una frecciata di Antonella Boralevi ha fatto perdere le staffe in diretta a Matteo Bassetti. L’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova ha avuto un diverbio con la scrittrice toscana all’interno della puntata del programma Mediaset Zona bianca del 5 maggio. Parlando della pandemia di Coronavirus e del ruolo dei medici, durante l’intervento della senatrice Daniela Santanchè, Boralevi ha ironizzato sul fatto che Bassetti sia più impegnato a comparire in televisione che nelle corsie d’ospedale.

A quel punto, il medico è sbottato mandando a quel paese la donna. «Era uno scherzo», ha provato a giustificarsi Boralevi. «Si deve vergognare perché sarà una grande scrittrice, ma è ignorante sul virus. Da quando la vedo in televisione sento solo cretinate», ha risposto Bassetti. «Ho solo solo sostenuto quanto letto nelle riviste scientifiche e ribadito anche da professori come Galli», ha ribattuto la scrittrice.

Video: YouTube/IlTeatrodellaPolitica

