Insulti e minacce di morte sui social contro Mattarella: 11 indagati, c’è anche un docente universitario

Operazioni in corso dei comandi provinciali dei carabinieri di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania: gli uomini del Ros stanno eseguendo diverse perquisizioni – su disposizione della procura capitolina – per quello che le agenzie definiscono «un ampio approfondimento» sui reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica e istigazione a delinquere. Al momento, sono undici gli indagati per le offese diffuse online nei confronti di Sergio Mattarella.

Sequestrati numerosi sistemi informatici utilizzati quasi esclusivamente per diffondere insulti al Capo dello Stato. Inoltre, dagli accertamenti sugli indagati è emerso che tre di loro gravitano negli ambienti di estrema destra. Tra le persone persone perquisite, inoltre, c’è un professore universitario di 53 anni, risultato in collegamento con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite il social network russo Vkontakte.

Lo scorso agosto, il reparto anticrimine della Capitale aveva eseguito un’operazione analoga nei confronti di un 46enne residente nella provincia di Lecce, molto attivo su Twitter. Tornando alle indagini di oggi, invece, fonti vicine agli inquirenti segnalano che «la diffusione nel web di plurime condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato, che appaiono frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più alte istituzioni del Paese». Tra gli indagati, tutti di età compresa tra i 44 e i 65 anni, figurano impiegati e professionisti.

