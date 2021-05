Gaza, arabi ed ebrei insieme in piazza contro la guerra: «Rifiutiamo di essere nemici» – Il video e le foto

A ridosso degli attacchi missilistici e degli scontri che si sono verificati sulla Striscia di Gaza, a Gerusalemme e in altre città di Israele, arabi ed ebrei hanno sfilato insieme in manifestazioni pacifiste contro le tensioni. L’iniziativa è stata promossa dall’Ong Standing Together e ha visto l’adesione di cittadini per esprimere dissenso contro le violenze. «A Gaza e Sderot i bambini vogliono vivere», si legge su alcuni cartelli portati dai manifestanti a Gerusalemme, dove 150 persone, tuttavia, sono state disperse dalla polizia. Il corteo nella Città Santa era partito da Zion Square, nel centro città.

«La polizia israeliana è semplicemente una vergogna. Invece di proteggerci, agisce ripetutamente in modo violento contro i manifestanti, e quando si tratta di palestinesi che sono cittadini di Israele, non si astiene nemmeno dall’uso di armi vere», hanno denunciato in un tweet dalla stessa Ong Standing Together. Le manifestazioni hanno coinvolto anche altre piazze come a Giaffa e Akko, dove erano state incendiate alcune proprietà e attività commerciali e dove arabi ed ebrei si sono uniti per spegnere i roghi.

E1hYPz9XsAA1aF9 E1hYQqqWYAEj7Fs 185768023_1135855083578793_6822487209748280607_n 185809062_1135854950245473_5566106076980941547_n

Video: Instagram/@dariosanchezphotographer

Foto: Standing Together

Leggi anche: