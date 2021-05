Savona, sei ragazzi indagati per violenze di gruppo. I video pubblicati sui social

Sei ragazzi di cui uno minorenne, tutti del savonese, sono indagati per violenza sessuale di gruppo, adescamento, materiale pedopornografico e revenge porn dalla procura di Savona e dal Tribunale dei minori. La notizia, anticipata dal sito Ivg.it è stata confermata dal legale di uno degli indagati. Le vittime sono due ragazzine minorenni. A denunciare i fatti, secondo quanto appreso, sono stati i familiari delle due vittime. Le due vittime, due ragazze minorenni, sarebbero state violentate in un garage per più volte. Una delle violenza – secondo i pochi dettagli arrivati dagli inquirenti – sarebbe stata anche filmata e condivisa dai ragazzi su varie chat di WhatsApp e di Telegram.

Nessuno dei ragazzi sarebbe al momento coinvolto in misure di custodia cautelare. Tuttavia, sarebbero già stati sequestrati i telefoni, tablet i computer delle persone coinvolte. Un’udienza per accertamenti “non ripetibili davanti la Procura della Repubblica di Savona è stata fissata per il prossimi 21 maggio. «Sarà nominato un perito che dovrà esaminare alcuni supporti informati e telefoni cellulari sequestrati ma al momento nulla di più, le indagini sono ancora in corso. Significa che non ci sono state misure cautelari ed il mio assistito è a disposizione dell’Autorità».

Leggi anche: