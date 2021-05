Israele: «Uccisi oltre 150 operativi di Hamas e Jihad palestinese. Da Gaza 90 razzi in una notte». Macron e Al-Sisi lavorano a un cessate il fuoco

Continuano i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, mentre a livello internazionale il presidente americano Joe Biden appoggia un cessate il fuoco pur sostenendo il diritto di Israele a difendersi. E proprio su una tregua starebbero lavorando il presidente francese, Emanuel Macron, e quello egiziano, Abdel Fattah-Al Sisi. «Abbiamo deciso di discutere nei prossimi giorni con il re di Giordania per vedere come formulare una proposta concreta in questa direzione», ha aggiunto Macron. Intanto, si aggrava il bilancio delle vittime: sono almeno 212 quelle palestinesi tra cui 61 bambini. Altre 1.500 persone sono state ferite, mentre Israele ha comunicato 12 vittime, tra cui 2 bambini.

Uccisi 150 operativi di Hamas e della Jihad islamica palestinese

Secondo quanto dichiarato questa mattina da un portavoce militare, Hidai Zilberman, Israele ha ucciso oltre 150 “operativi terroristi”, soprattutto di Hamas durante i bombardamenti di questi giorni su Gaza. «Più di 120 sono di Hamas e oltre 25 della Jihad islamica palestinese», ha aggiunto. Nel frattempo, sono circa 3.440 i razzi lanciati da Gaza contro Israele, anche se il 90% è stato intercettato dal sistema di protezione Iron Dome. L’aviazione israeliana ha parallelamente distrutto altri 15 chilometri di tunnel sotterranei nel nord della Striscia. Gli obiettivi colpiti sono stati 65, con nuovi attacchi sul quartiere Rimal a Gaza City. L’esercito ha ribadito che Hamas «piazza obiettivi militari in aree civili densamente abitate».

La Giordania incolpa Israele

Il re giordano, Abdullah II, parlando lunedì, 17 maggio, con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che sono state le ricorrenti azioni provocatorie di Israele contro i palestinesi ad aver portato all’escalation di violenze. Il re ha anche detto a Guterres che «la comunità internazionale deve assumersi le proprie responsabilità, muoversi attivamente per fermare le violazioni israeliane a Gerusalemme, l’aggressione a Gaza».

Immagine copertina: EPA/MOHAMMED SABER

Leggi anche: