Coronavirus, Fauci: «Entro fine anno vaccineremo anche i bambini di 4 anni». Nel mondo sono almeno 9 i nuovi miliardari grazie ai profitti dei vaccini

Entro la fine del 2021 l’età per la copertura vaccinale contro il Coronavirus potrebbe abbassarsi fino ai quattro anni, secondo il consulente della Casa Bianca per l’emergenza sanitaria. Secondo le ong e attivisti che si battono per l’abolizione dei brevetti dei vaccini, nel mondo sono almeno nove i nuovi ricchi grazie al business legato alla pandemia

STATI UNITI

EPA/ETIENNE LAURENT | Una fiala del vaccino di Johnson&Johnson

Le vaccinazioni anti Covid coinvolgeranno anche i bambini di quattro anni

Entro la fine dell’anno o al massimo entro i primi tre mesi del 2022, i bambini tra i quattro e i sei anni negli Stati Uniti potrebbero essere vaccinati contro il Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il dottor Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca per l’emergenza Covid, dopo che negli Stati Uniti è stata già aperta la strada alle vaccinazioni per gli adolescenti dai 12 anni in su con Pfizer. Un’ipotesi che sta per valutare anche l’Europa, dove il 28 maggio sarà l’Ema a decidere sull’uso in emergenza del prodotto di Pfizer per la fascia 12-15 anni. Secondo Fauci, sarà inevitabile anche un richiamo a distanza di un anno del vaccino: «Perché la protezione contro il Coronavirus non è generalmente simile al morbillo».

The people’s vaccine alliance

EPA/Andreas Gora | Ugur Sahin, co-fondatore della casa farmaceutica BioNtech

I nuovi ricchi con il business dei vaccini

Sono almeno nove i nuovi miliardari nel mondo emersi durante la pandemia di Coronavirus che si sono arricchiti grazie ai profitti provenienti dai vaccini anti Covid. Secondo The people’s vaccine alliance, una rete di organizzazioni e attivisti schierati contro l’abolizione dei brevetti dei vaccini, i nuovi ricchi: «hanno accumulato una ricchezza complessiva di 15,8 miliardi di euro, abbastanza per vaccinare completamente 1,3 volte tutte le persone nei Paesi a basso reddito». Tra loro c’è l’amministratore delegato di Moderna, Stephan Bancel, quello di BioNtech, Ugur Sahin, e il co-fondatore della società produttrice di vaccini cinese CanSino Biologics. Oltre ai nove nuovi miliardari, otto che vantavano già un patrimonio sopra il miliardo sono diventati più ricchi durante la pandemia con una ricchezza complessiva di 26,2 miliardi di euro con il lancio dei vaccini.

