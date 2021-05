Verso il dl Sostegni bis, le novità nella bozza: nuovi fondi per le attività chiuse, la novità del contratto di rioccupazione

Sono gli 77 articoli della bozza del decreto Sostegni bis che arriverà questa mattina in Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene i ristori a fondo perduto, misure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per le attività chiuse e fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole. Stanziamenti anche a favore della sanità e della lotta al Covid. Il provvedimento da 40 miliardi ne destina 5 per l’introduzione di diversi strumenti volti ad accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti, previsto per fine giugno. Tra questi, nel testo sono stati inseriti sgravi al 100% fino a 6 mila euro per il contratto di rioccupazione e norme sui contratti di solidarietà. Ci sarà inoltre una proroga di sei mesi della cassa per cessazione e l’estensione dei contratti di espansione.

Orlando: «In arrivo nuove forme di flessibilità verso la pensione»

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha inoltre dichiarato che ci sarà una «importante anticipazione» di nuove «forme di flessibilità» verso la pensione. In tal senso, sarà fondamentale valutare «gli effetti» in vista della fine della sperimentazione di Quota 100. Il dipendente a cui mancano cinque anni dalla pensione può decidere di lasciare l’azienda e ricevere in cambio una indennità che lo accompagni fino alla pensione. La somma, corrisposta in tredici mensilità fino al compimento dei 67 anni, sarà pagato dall’Inps, ma a fornire i soldi sarà l’azienda. Il contratto di rioccupazione è invece un contratto a tempo indeterminato che prevede percorso di formazione e un periodo di prova per un massimo di sei mesi. L’opzione è stata inserita in quanto garantisce alle aziende uno sgravio fiscale del 100% sui contributi durante i sei mesi di formazione.

