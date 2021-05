A Gaza primo spiraglio di tregua, Hamas: «Cessate il fuoco imminente». Ma Netanyahu per ora ignora Biden: «Determinati ad andare avanti»

Sono continuati nella notte i bombardamenti israeliani su Gaza. Mentre dalla Striscia sono partiti circa 80 razzi verso Israele. Il presidente americano Joe Biden, in una telefona con la sua controparte israeliana, ha detto di aspettarsi per oggi «una significativa riduzione dell’escalation», ma Benjamin Netanyahu ha invece dichiarato che l’attacco non si fermerà: «Siamo determinati ad andare avanti finché il nostro obiettivo non sarà raggiunto», avrebbe detto il premier al telefono. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime. Sono almeno 227 i palestinesi uccisi negli 11 giorni di violenze. Tra questi ci sono 64 bambini e 38 donne.

Hamas: «Cessate il fuoco imminente». Blinken parla con il ministro degli esteri israeliano

Nella notte alcuni funzionari di Hamas hanno riferito alla Cnn che una tregua di 24 ore era imminente. Un annuncio arrivato dopo che Joe Biden ha chiesto a Benyamin Netanyahu una de-escalation. Ma nelle ore successivi gli attacchi di Israele sulla Striscia sono continuanti, cosi come il lancio di razzi da Gaza. Tuttavia, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha parlato con il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, discutendo «degli sforzi per mettere fine alla violenza». Blinken ha detto che gli Usa si aspettano «di vedere una de-scalation sul percorso del cessate il fuoco».

