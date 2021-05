Roma, si apre una voragine nel quartiere Torpignattara: inghiottite due auto parcheggiate – Il video

L’incidente, avvenuto in via Zenodossio, è stato causato da un guasto alle condutture idriche di un garage

Attimi di paura a Torpignattara, quartiere alla periferia sud-est di Roma. Intorno all’ora di pranzo, una voragine profonda sei metri e larga dodici si è aperta in via Zenodossio, a pochi metri da via Casilina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a chiudere la strada e a mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni un suv e un’utilitaria sono sprofondate nel cemento a causa del cedimento del manto stradale. Da una prima ricostruzione il crollo sembrerebbe essere legato alle perdite della condutture dell’acqua di un garage. Si tratta del secondo grave episodio di crollo che si verifica nella Capitale dopo quello che lo scorso aprile ha visto sprofondare in una voragine un camion in zona Colli Portuensi.

Video: Telegram/@welcometofavelas

