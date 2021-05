«Cosa farebbero coi 10 mila euro della dote Letta i 18enni di Scampia?». Parte l’indagine dell’Università per il tweet del docente di Trieste

La dote ai diciottenni, proposta del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, continua a far discutere. Ma non nel merito, né nella sostanza, in questo caso. Il professor Francesco Venier, professore aggregato di organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Trieste, ha pubblicato un tweet con un’immagine di tre giovani con una felpa nera e la didascalia: «Chi sa dirmi cosa farebbero coi 10 mila euro della dote Letta i 18enni di Scampia?», alludendo a un possibile uso illecito da parte dei giovani napoletani di questa ipotetica dote.

In poco tempo è scoppiata una bufera sull’allusione pregna di pregiudizi nei confronti dei giovani di Napoli. Il tweet è stato rimosso mentre il professore cercava di scusarsi dicendo di essere incappato «in un luogo comune». Ma lo screenshot del tweet è diventato virale e ha continuato a girare in rete. Nel pomeriggio, l’Università di Trieste ha deciso di prendere le distanze dalle affermazioni del docente: «UniTS prende le distanze dalle inopportune dichiarazioni di Francesco Venier che ha parlato a titolo personale. In quanto luogo di cultura e ricerca scientifica rifiutiamo qualsiasi luogo comune e ogni forma di pregiudizio».

Le polemiche ancora non si sono placate. Intanto, è intervenuto il rettore Roberto Di Lenarda: «Mi dissocio personalmente e istituzionalmente dalle dichiarazioni di Francesco Venier anche in relazione ai valori che contraddistinguono l’Università di Trieste, alla sua storia di istituzione aperta, inclusiva e giusta». E chiude: «L’Ateneo valuterà eventuali procedure e provvedimenti a carico del ricercatore».

