Coronavirus, 44 decessi in 24 ore (ieri 83). Stabili i nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 30 maggio

Sono 44 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore, 39 in meno rispetto al 29 maggio, il numero più basso dallo scorso 15 ottobre. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 126.046. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 2.949 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 3.351 unità; mentre sette giorni fa il bollettino indicava un totale di 3.995 nuovi positivi e 72 decessi, con circa 15 mila tamponi in più.

MINISTERO DELLA SALUTE | Coronavirus, il bollettino del 30 maggio 2021

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente positive al virus sono 238.296. I dimessi e i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria toccano quota 3.851.661, mentre i ricoverati con sintomi sono 6.591. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 1.061 pazienti; di questi, 27 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nella giornata di oggi (ieri 29). Rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi calano di 209 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 34 in meno. Sette giorni fa i ricoverati con sintomi erano 9.161 e i pazienti in terapia intensiva 1.410, con 48 nuovi ingressi.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 164.495 nuovi tamponi, in calo di 82.835 unità rispetto a ieri, per un totale di 66.085.278 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività sale all’1,8% (ieri era all’1,4%).

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

