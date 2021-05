Coronavirus, 83 decessi in 24 ore. In calo i nuovi ingressi in terapia intensiva: 29 (ieri 41)

Il bollettino del 29 maggio

Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute sull’epidemia da Coronavirus in Italia fanno registrare 3.351 nuovi casi, contro i 3.738 del giorno prima. Il numero delle vittime è invece di 83, ieri erano 126, e il giorno prima ancora 171. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è così salito a 126.002.

La situazione negli ospedali italiani

Ad oggi, si trovano ricoverate in ospedale 7.895 persone. Di queste, 6.800 si trovano in aree non critiche (ieri 7.192), mentre 1.095 sono in reparti di rianimazione (ieri 1.142). Nelle ultime 24 ore sono invece stati 29 i nuovi ingressi in terapia intensiva, ieri 41.

Tamponi e tasso di positività

Sono 247.330 i tamponi analizzati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 249.911. Il tasso di positività passa così dall’1.5 all’ 1.4%.

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

