Coronavirus, 82 nuove vittime e 38 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. L’indice di positività è al 2%

Il bollettino del 31 maggio

Nelle ultime 24 ore sono stati 82 i decessi da Coronavirus rilevati in Italia, contro i 44 del giorno prima. Per un bilancio di morti che arriva così a 126.128. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute sono invece 1.820 i nuovi casi individuati nell’ultima giornata, ieri erano 2.949.

La situazione negli ospedali

In tutta Italia si trovano attualmente ricoverate in ospedale 7.515 persone. Di queste, 6.482 si trovano in reparti non critici (ieri 6.591), mentre altre 1.033 sono in rianimazione (ieri 1.061). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono invece stati 38, ieri 27. Le persone ancora positive al Coronavirus sono in totale 233.674.

Tamponi e tasso di positività

Il numero di tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza sanitaria è salito a 66.172.255. Di questi 86.977 sono stati effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 164.495 di ieri. A fronte di questi dati, il tasso di positività passa così dall‘1.8% all’2.1%.

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: