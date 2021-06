Coronavirus, 93 decessi nelle ultime 24 ore. Terapie intensive sotto quota 1.000

Il bollettino del 1° giugno

Sono 2.483 i nuovi casi da Coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.820. Secondo i dati della Protezione civile e del ministero della Salute il numero delle vittime è invece di 93, contro le 82 di ieri, per un bilancio di vittime che è salito a 126.221. I dimessi ed i guariti sono invece 3.868.332, con un incremento di 10.313 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 225.751.

La situazione negli ospedali

Ad oggi, sono 7.181 le persone complessivamente ricoverate negli ospedali. Di queste, 61.92 sono in reparti non critici (ieri 6.482). Mentre 989 sono in terapia intensiva (ieri 1.033). Un dato che per la prima volta da molti mesi scende sotto quota mille. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece stati 41 (ieri 38).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 221.818 tamponi. Per un bilancio totale di 66.394.073 tamponi dall’inizio della pandemia. I dati di oggi portano cosi il tasso di positività all’1.1%, ieri era all’1.8%.

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

