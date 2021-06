No! Chiara Ferragni non cambia il braccio della vaccinazione anti Covid nelle foto: perché la sua non è stata una messinscena

Chiara Ferragni ha diffuso le immagini della sua vaccinazione anti Covid19 attraverso il suo profilo Instagram. La foto dell’iniezione è ben presente in un suo post, ma una sua storia desta qualche perplessità in alcuni utenti come possiamo vedere nel tweet di Maca (@72monik72): «Ma sono lati differenti o sbaglio ?». Dalle immagini sembra che il luogo dell’iniezione nella foto e il cerotto nella storia siano completamente diversi, scambiando il braccio sinistro con quello destro. Complotto pro vaccino?

Chiara Ferragni, con la sua vaccinazione, entra a far parte dell’elenco dei volti famosi accusati di aver fatto finta di vaccinarsi a favore della narrazione Pro Vax insieme a Matteo Bassetti, Roberto Burioni, Renato Zero e tanti altri.

C’è una spiegazione molto semplice. Mentre la prima foto è stata scattata dalla fotocamera posteriore, la storia è stata registrata dalla fotocamera frontale creando quell’effetto specchio dove l’immagine viene riflessa. Il braccio, dunque, risulta essere lo stesso.

L’utente Laperlaneranera pubblica un tweet dove spiega ancora la teoria del complotto, sostenendo l’idea che sia tutta una messinscena pro vaccino da parte della influencer. Non solo, sostiene che «Non è una nostra Fake»:

“Chiara Ferragni”

L’unico modo per uscire da questo incubo?

Non accettate la disinformazione

Non è una nostra Fake.

In questo suo invito alla vaccinazione,

mostra il suo braccio Destro vaccinato,

mentre sopra; “Fatelo tutti”

mostra il braccio Sinistro

Gli utenti si concentrano sul cerotto, ma come nei migliori giochi di prestigio si concentrano su un elemento escludendo gli altri come il tatuaggio sul braccio non vaccinato.

