Rimini, 15enne denuncia stupro di gruppo: «Mi hanno violentata in spiaggia». Ricerche per identificare la comitiva di minorenni

Arriva da Rimini un’altra brutta storia di presunto stupro di gruppo, raccontata alla squadra mobile della Questura da una ragazzina di 15 anni. In lacrime e con lo sguardo basso ha raccontato al padre quello che aveva detto qualche minuto prima agli agenti delle volanti che aveva incontrato: «Mi hanno stuprata in spiaggia». La denuncia per violenza sessuale è nei confronti di un gruppo di coetanei amici della minorenne che nella serata di ieri 6 giugno, intorno alla mezzanotte, avrebbero abusato di lei in spiaggia, dopo aver trascorso la serata in un locale sul lungomare riminese. Lo stesso locale in cui precedentemente le forze dell’ordine erano intervenute per sedare una lite tra minori. Da lì la comitiva si sarebbe spostata in spiaggia dove, secondo il racconto della ragazza, i coetanei avrebbero cominciato ad approfittarsi di lei.

Indagini per identificare i minorenni

Subito dopo l’abuso è stata la ragazza a chiamare il 112. Un soccorso arrivato prima del previsto mediante la volante in servizio di prevenzione e controllo nei luoghi della movida estiva che a Rimini, come nel resto d’Italia, sta ricominciando dopo mesi di lockdown. Dopo la denuncia la ragazza è stata immediatamente portata in pronto soccorso dove i sanitari hanno attivato il protocollo anti stupro. Una vicenda complessa e delicata anche per via del coinvolgimento di tutti soggetti minorenni. Per questo la denuncia è stata già trasmessa alla Procura per il Tribunale dei minori di Bologna con il massimo riserbo mantenuto dagli inquirenti. L’obiettivo primario delle indagini è ora indentificare i ragazzi che erano con la 15enne, esaminare filmati di eventuali telecamere di sicurezza e individuare possibili testimoni presenti.

