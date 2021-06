È morto Guglielmo Epifani, storico sindacalista della Cgil ed ex segretario del Pd

È morto a Roma all’età di 71 anni l’ex segretario della Cgil ed ex segretario del Partito Democratico, Guglielmo Epifani. Nato a Roma il 24 marzo 1950, rappresentò una delle grandi figure del socialismo italiano. Dopo essersi laureato in Filosofia alla Sapienza, Epifani si iscritte alla Cgil nel 1979. Ricoprì l’incarico di segretario generale aggiunto dei lavoratori poligrafici e cartai. Nel 1990 entrò nella segretaria confederale. Fu vice di Bruno Trentin e successivamente, dal 1994 al 2002 di Sergio Cofferati. Conclusosi il mandato di Cofferati, Epifani prese il suo posto, guidando il sindacato sino al 2010.

L’impegno politico di Epifani

A lungo iscritto al Partito Socialista italiano, passò successivamente ai Ds. Nel 2013 venne candidato alla camera dei Deputati tra le fila del Pd e venne eletto deputato della XVII legislatura. Sempre nello stesso anno, Epifani ricoprì per un breve periodo (dall’11 maggio 2013 al 15 dicembre 2013) la carica di segretario reggente del Partito Democratico, dopo le dimissioni di Pier Luigi Bersani. Lasciò il ruolo di reggente dopo l’elezione a leader dei dem di Matteo Renzi. Nel 2017 abbandonò le fila del Pd a causa dei dissidi interni al partito, per aderire ad Articolo 1 – Mdp. Successivamente passò a LeU, di cui era deputato in questa legislatura.

Il cordoglio della politica e del mondo sindacale

«È una notizia drammatica, che ci è arrivata durante l’incontro. È una giornata tristissima. Abbiamo interrotto la riunione per rispetto della memoria di Guglielmo Epifani. Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd in un momento difficile», ha dichiarato il segretario dem Enrico Letta, davanti alla sede del Nazareno, insieme ai leader di Cgil (Landini), Cisl (Sbarra) e Uil (Bombardieri).

La morte di Epifani «è una pessima notizia – ha commentato l’attuale segretario della Cgil, Maurizio Landini, per il sindacato è una mancanza molto grave. Guglielmo ha dato la sua vita alla Cgil e al sindacato». La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha invece dichiarato: «La notizia della morte di Guglielmo Epifani mi colpisce e mi addolora. Eravamo su posizioni politiche diverse ma ho sempre apprezzato la sua passione, la sua competenza e la sua capacità di confrontarsi. Se ne va una persona stimabile e perbene». Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha ricordato l’ex sindacalista e politico con un tweet: «Gentile, rigoroso, colto, appassionato, sempre disponibile a battersi per una società più giusta. Addio a Guglielmo Epifani. Il sindacato, la politica, il Paese perdono un protagonista».

