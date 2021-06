Il padre di Michele Merlo pronto a denunciare l’ospedale: «Questa storia ha moltissime ombre: al pronto soccorso un comportamento quasi violento»

In un’intervista al quotidiano “Il Resto del Carlino” il padre dell’artista, scomparso per una leucemia fulminante, accusa medici e soccorritori

Una storia con «moltissime ombre su cui vogliamo sia fatta luce». Chiede chiarezza Domenico Merlo, padre di Michele “Mike Bird”, l’artista di 28 anni deceduto lo scorso 7 giugno a causa di una emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. «Sicuramente un’indagine la faremo partire noi, mi sono già rivolto agli avvocati», ha riferito il papà del cantante in un’intervista al quotidiano Il Resto del Carlino, annunciando azioni legali per appurare le ipotetiche responsabilità dei medici e dei soccorritori che hanno assistito il figlio durante il primo ricovero in ospedale. «Mercoledì pomeriggio mio figlio è stato portato all’ospedale di Vergato dove ci ha raccontato di essere il solo paziente. Eppure», prosegue l’uomo, «il medico che lo ha accolto gli avrebbe intimato di “non intasare gli ospedali per un mal di gola e due placche. Ma mio figlio aveva ben altro e un medico poco più attento si sarebbe accorto che qualcosa non andava e avrebbe riconosciuto i sintomi della leucemia».

Domenico Merlo racconta anche i momenti successivi alle dimissioni del figlio, ricostruendo il peggioramento delle condizioni di Michele e fornendo dettagli sull’arrivo dei soccorsi del 118 una volta che la sua salute era sempre più precaria. «Il modus operandi del sanitario intervenuto è stato quantomeno inidoneo», accusa Domenico Merlo. «Mio figlio aveva le convulsioni e perdeva sangue dal naso, probabilmente l’operatore non sapeva gestire la situazione. Fatto sta – prosegue – che ha avuto un comportamento e ha detto frasi decisamente fuori luogo, Al limite dell’insulto e della violenza», conclude l’uomo ricostruendo il nuovo ricovero del figlio presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è rimasto al suo fianco per tre giorni insieme alla moglie Katia.

