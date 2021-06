Roland Garros, Berrettini si ferma. Dopo tre ore e mezza di lotta sarà Djokovic a raggiungere Nadal in semifinale

6-3, 6-2, 6-7(5-7) e poi 7-5. Finisce così il Roland Garros di Matteo Berrettini. Un torneo che si è concluso quando l’italiano, numero 9 nella classifica Atp, si è trovato davanti Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Dopo aver perso i primi due set, Berrettini ha provato a riaprire la partita, vincendo al terzo set. Il quarto set è stato interrotto per permettere al pubblico di uscire. E così, dopo circa 15 minuti di pausa, i due sono tornati in campo e Djokovic ha chiuso la partita. Ora il serbo dovrà affrontare la semifinale, dove lo aspetta il rivale di sempre: Rafael Nadal. Sarà la 58° volta che i due si scontreranno in un torneo ufficiale. Il Roland Garros è il più difficile su cui scontrarsi con Nadal. Qui, nella terra rossa francese, lo spagnolo ha vinto 13 volte, l’ultima nel 2020.

