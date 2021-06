Le ultime ore di Saman prima di scomparire: con il fratello andava a casa dello zio – Le foto

È diretta verso il casolare di suo zio Saman Abbas nelle ultime immagini che la mostrano prima della sua scomparsa. I fotogrammi mostrati ieri sera da Dritto e Rovescio su Rete4 risalgono al tardo pomeriggio del 29 aprile. La 18enne pakistana è in compagnia di suo fratello di 16 anni, non porta il velo, ha i capelli raccolti, una gonna lunga colorata e il telefono stretto in mano. Il filmato è stato ricavato dalle riprese delle telecamere di sorveglianza di Novellara e risale al 29 aprile scorso, poche ore prima che la ragazza scomparisse. Le immagini sembrano dare maggior peso all’ipotesi della procura, secondo cui la ragazza era stata tratta in inganno a casa di suo zio, complice dei suoi genitori che da giorni avevano deciso di uccidere la ragazza, dopo il suo rifiuto al matrimonio deciso dal clan famigliare.

Dritto e Rovescio/Rete4 | Le ultime immagini di Saman Abbas ancora viva il 29 aprile: in compagnia di suo fratello mentre andava a casa dello zio

Dritto e Rovescio/Rete4 | Le ultime immagini di Saman Abbas ancora viva il 29 aprile: in compagnia di suo fratello mentre andava a casa dello zio

