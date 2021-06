Fuori il videoclip di Mille, il singolo dell’inedito trio Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro – Il video

È uscito oggi il videoclip ufficiale di Mille, il singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Il trio inedito – nato dopo il festival di Sanremo – aveva annunciato l’uscita di Mille la scorsa settimana sui canali social del rapper milanese. Con già più di 250 mila visualizzazioni, il video, girato dal regista Giulio Rosati, è ambientato in quella che sembra un’estate italiana degli anni ’60. Colori sgargianti per un’atmosfera che parte rilassata a bordo piscina per poi esplodere in un vivace caos sul finale. Ospite della clip lo sponsor Coca-Cola, citato del resto nel ritornello di Mille da Orietta Berti che canta «labbra rosso Coca-Cola». Il marchio ha scelto infatti il singolo – che mira a diventare il tormentone estivo – per lanciare il nuovo design di Coca-Cola zero zuccheri.

Leggi anche: