Un Regno e dodici presidenti Usa. Da Truman a Biden, tutti gli incontri della Regina Elisabetta – Le foto

L’unico presidente che Elisabetta II non ha mai incontrato da quando è salita al trono è stato Lyndon Johnson. Il 36° Presidente degli Stati Uniti non ha mai organizzato un viaggio a Londra

«Deve sembrare che ci stiamo divertendo?». All’ultima riunione del G7 la Regina Elisabetta II ha sorpreso tutti i leader presenti. Una battuta. Secca, appena prima della foto di gruppo. Uno dei tanti aneddoti collezionati dalla Regina nei suoi 69 anni di Regno, da quando il 6 febbraio del 1952 è entrata in carica come regina dopo la morte di suo padre, Giorgio VI. Il suo è il regno più lungo di tutta la storia della Corona, più dei 63 anni della Regina Vittoria. Un regno che sembra inziato in un’altra epoca, quando l’uomo non era ancora arrivato sulla Luna, l’Urss era ancora una potenza mondiale e in Italia Nilla Pizzi aveva appena vinto la seconda edizione del Festival di Sanremo con Vola Colomba. A fare ancora più impressione è il confronto con i leader politici. Da quando è salita al trono la Regina Elisabetta ha visto passare tutti i presidenti del Consiglio italiani, da Alcide De Gasperi a Mario Draghi. Certo, alcuni di questi sono rimasti in carica così poco da non riuscire nemmeno a pensare a un volo di Stato verso Londra. Guardando agli Stati Uniti, con Joe Biden la regina Elisabetta è arrivata al suo dodicesimo inquilino della Casa Bianca.

Il primo è stato Harry Truman, l’uomo che diede l’ordine di sganciare la prima bomba atomica nella storia dell’umanità. E poi ci sono stati tutti gli altri, da Eisenhower, a Kennedy, passando per Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush figlio, Obama e Trump. L’unico che la Regina Elisabetta II non ha mai incontrato è stato il 36° presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson. La prima volta che incontrò Truman, Elisabetta aveva 25 anni e non era ancora regina. Era il 1951, a Washington, e c’era già Filippo al suo fianco. Biden invece è il primo Presidente che riceverà senza l’uomo che l’ha accompagnata per 73 anni.

