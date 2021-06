Germania, spari nel Nordreno-Vestfalia: due morti. L’aggressore è in fuga

Non si conosce ancora il movente che ha spinto l’assalitore ad aprire il fuoco

Un uomo ha aperto il fuoco nel Nordreno-Vestfalia, in Germania, uccidendo due persone. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio a Espelkamp, una cittadina di 25 mila abitanti. La polizia è intervenuta con un grande dispiegamento di forze e sta provando a dare la caccia all’aggressore, che si è dato alla fuga dopo aver aperto il fuoco. Tutta l’area intorno alla scena del crimine è stata transennata. Stando alle prime informazioni, non è ancora chiaro il movente del gesto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, la polizia ha parlato di un’azione provocata da qualcuno «fuori di testa». Le vittime sarebbero un uomo e una donna e secondo le prime indiscrezioni una delle due sarebbe stata raggiunta dai colpi in una casa e l’altra fuori.

