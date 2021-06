Dopo riaperture e coprifuoco, Salvini si intesta anche l’addio alle mascherine all’aperto: «Bene Draghi, come chiesto dalla Lega»

«Draghi ha chiesto al Cts il via libera per togliere la mascherina almeno all’aperto. Bene, come chiesto dalla Lega». Così il segretario della Carroccio Matteo Salvini ha commentato dal suo account Twitter la decisione del governo presieduto da Mario Draghi di togliere a breve l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi esterni. Oggi il presidente del Consiglio ha chiarito che non c’è ancora una data fissata a riguardo. Per Salvini si tratta comunque di una scelta che porterà il Paese a «tornare al lavoro e al sorriso in libertà, come sta già accadendo in Europa». Il leghista si era già accreditato come fautore della rimozione del coprifuoco e dei passaggi che avevano portato l’Italia alle riaperture di diverse attività commerciali. Proprio in occasione della ripartenza cominciata lo scorso aprile, Salvini aveva postato un video dove festeggiava il risultato affermando «chi la dura la vince».

