Coronavirus, 35 decessi in 24 ore (ieri 37). Calano i nuovi ingressi in terapia intensiva (oggi 11)

Il bollettino del 18 giugno

Sono 1.147 i casi di Coronavirus in Italia contro i 1.325 di ieri. Il totale dei contagiati è di 4.250.902 dall’inizio della pandemia. Nell’ultima giornata le vittime sono state 35 contro le 37 di ieri e le 52 del giorno prima. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, il numero di decessi in Italia è di 127.225. Gli attualmente positivi oggi sono 92.072 mentre ieri 98.608.

I dati di oggi 18 giugno 2021

La situazione negli ospedali

Negli ospedali italiani si trovano ricoverati 2.680 pazienti (ieri erano 2.888, quindi in 24 ore è stato registrato un calo di 208 unità). In terapia intensiva ci sono 416 persone (ieri 444, il giorno prima 471, dunque -28 solo nell’ultima giornata). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 11, ieri 15 mentre il giorno prima 9. Numeri decisamente in calo. I dimessi e i guariti sono aumentati, in 24 ore, di 7.648 unità: il totale è di 4.031.605.

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 216.026 tamponi contro i 200.315 di ieri. Il totale di test effettuati, dall’inizio della pandemia, sale a 69.515.711. Il tasso di positività oggi è dello 0,5 per cento contro lo 0,7 di ieri (-0,1).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

