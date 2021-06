Coronavirus, 37 decessi in 24 ore (ieri 52). Lieve aumento dei nuovi ingressi in terapia intensiva (oggi 15)

Il bollettino del 17 giugno

Oggi, 17 giugno, sono 1.325 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 1.400 di ieri. Il totale dei contagiati sale a 4.249.755 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono morte 37 persone mentre ieri 52, il giorno prima 63, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. I decessi, da febbraio a oggi, sono in tutto 127.190.

I ricoverati negli ospedali italiani sono 2.888 (ieri 3.064, -176) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 444 pazienti (ieri 471, il giorno prima 504, il calo è di 27 unità in 24 ore). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 15, ieri 9, il giorno prima 26. Gli attualmente positivi oggi sono 98.608 (ieri 101.855) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 95.276 persone (ieri 98.320). I dimessi e i guariti oggi aumentano di 4.533 unità (oggi sono 4.023.957, ieri 4.019.424).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 200.315 tamponi contro i 203.173 di ieri per un totale di 69.299.685 test eseguiti dall’inizio dell’emergenza. Il tasso di positività oggi è dello 0,7 per cento, esattamente come ieri.

