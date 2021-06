Salvini torna in piazza senza alleati e bandiere leghiste, la frecciata ai big assenti: «Un saluto a chi è a casa» – Foto e Video

Un «Daje!» urlato al microfono quello di Matteo Salvini che oggi, 19 giugno, inaugura il gran ritorno in piazza con la Lega per una manifestazione in piazza Bocca della Verità, a Roma, dopo quasi un anno per celebrare l’allentamento delle restrizioni anti Covid e lanciare la campagna referendaria sui temi della giustizia. «La piazza di Roma è caldissima e bellissima, un saluto a chi è a casa!», scrive su Facebook il segretario, mentre posta alcuni scatti della manifestazione. Forse una frecciata ai grandi assenti: Luca Zaia in cima alla lista, che pare non ci sia per «motivi familiari e personali». E Giorgia Meloni che non divide la piazza col leader leghista. I partecipanti si sono uniti al suono dello slogan: «Prima l’Italia. Bella, libera, giusta». Salvini e gli organizzatori hanno chiesto che tra la folla non spuntino simboli o bandiere di partito, ma solo il tricolore che già campeggia, di grandi dimensioni, sotto il palco.

Nel corso dell’evento – si legge in una nota diffusa dalla Lega – si alterneranno imprenditori e professionisti come il Ceo di Yamamay e Carpisa Gianluigi Cimmino o lo chef Alessandro Circiello. Porterà la sua testimonianza anche il responsabile del Movimento Imprese Ospitalità (Mio), Paolo Bianchini. Sono attesi interventi di dal mondo dello spettacolo, del volontariato e del lavoro.

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | Lega a Roma

A dare il via all’evento alle 16 sarà la voce della cantante Annalisa Minetti, presente sul palco, mentre a introdurre i vari ospiti saranno Hoara Borselli e il giornalista Nicola Porro. Attesi anche gli interventi – tra gli altri – di Giulia Bongiorno e Maurizio Turco. Ci sarà anche una breve incursione del trio canoro “Il Volo” che parteciperà virtualmente con un videomessaggio. Nella parte iniziale della manifestazione sono previsti i saluti del candidato sindaco di Roma Enrico Michetti e del candidato prosindaco Simonetta Matone. Matteo Salvini chiuderà l’evento. L’ultima grande manifestazione di piazza risale circa a un anno fa, il 4 luglio scorso, a Roma, quando il centrodestra si radunò in Piazza del Popolo contro il governo Conte-Arcuri.

Leggi anche: