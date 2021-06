Elezioni presidenziali in Iran, l’ultraconservatore Raisi verso la vittoria al primo turno

Il risultato ancora non è ufficiale, ma Ebrahim Raisi sarà con ogni probabilità il nuovo presidente dell’Iran. Secondo i primi dati parziali resi noti dal ministero dell’Interno, alle elezioni presidenziali di ieri Raisi, capo dell’apparato giudiziario, ha ricevuto 17,8 milioni di voti, pari al 62%. Altri 3,3 milioni di voti sono andati a un altro conservatore, Mohsen Rezai, 2,4 milioni di voti al moderato Abdolnasser Hemmati e meno di un milione al deputato conservatore Amirhossein Hashemi-Ghazizadeh. Rezai e Hemmati hanno già riconosciuto la vittoria di Raisi, congratulandosi con lui, secondo quanto riferiscono le agenzia Irna e Fars. Anche il presidente uscente Hassan Rouhani si è congratulato con il «nuovo presidente», pur non facendo esplicitamente il nome di Raisi. I seggi hanno chiuso alle 2 di stanotte ora locale (le 23.30 ora italiana) a seguito delle richieste di prolungamento delle operazioni di voto avanzate da alcuni media e dai candidati.

Secondo il quartier generale per le elezioni, il numero dei votanti sarebbe superiore al 42% registrato lo scorso anno per le elezioni parlamentari, ma nessuna cifra esatta è stata fornita. Media vicini ai conservatori, come le agenzie Fars e Tasnim, parlano di una dura sconfitta per chi voleva una astensione di massa, come l’ex leader del Movimento Verde Mir Hossein Moussavi, l’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e, all’estero, la giornalista e attivista Masih Alinejad, l’ex principe ereditario Reza Pahlavi e la leader dei Mojaheddin del Popolo Mariam Rajavi. Dal fronte opposto si afferma che il boicottaggio è riuscito e che il governo si appresta a diffondere dati falsi per affermare che la partecipazione è stata tra il 48% e il 53%.

