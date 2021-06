Fedez vs Codacons, questa volta la risposta del cantante arriva sulle note della sua ‘Mille’ – Il video

Con una clip pubblicata sul suo account Tik Tok, Fedez ha risposto al nuovo attacco del Codacons. Questa volta il protagonista dello scontro è Mille, ultimo brano di Fedez insieme a Orietta Berti e Achille Lauro. Secondo il Codacons, la canzone sarebbe «una vera e propria incitazione al consumo di Coca-Cola, oltre che una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte». Non si tratta del primo confronto tra Fedez e la Codacons. In principio c’è stata l’avvio di un procedimento per i fondi raccolti dalla coppia dei Ferragnez per il San Raffaele. Quindi Sanremo, con Chiara Ferragni che invitò a votare suo marito nella finale. Infine la citazione della Codacons contro Fedez in occasione del Concertone del Primo maggio, sempre per presunta pubblicità occulta a favore di un marchio di abbigliamento sportivo.

Video: Twitter/@FEDEZ

